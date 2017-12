Tropas federais começam a desembarcar em Salvador

A presidente Dilma Rousseff assinou, na manhã de hoje, o decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), autorizando o emprego das Forças Armadas na segurança pública, a pedido do governador Jaques Wagner (PT). Com a decisão, o comandante da 6ª Região Militar, general Racine Bezerra Lima, assumiu o comando das operações. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, até a noite devem desembarcar na cidade 5 mil agentes.

Também na manhã de hoje, a Justiça baiana decretou como ilegal a greve dos policiais e determinou o retorno imediato da corporação às atividades, sob pena de multa diária de R$ 50 mil às associações representativas dos PMs.

A decisão do desembargador Roberto Maynard Frank, atendendo a uma ação cautelar do Ministério Público do Estado, foi baseada no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que militares e equiparados são proibidos de realizar greve.