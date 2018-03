Tropas israelenses matam dois atiradores do Hamas em Gaza Israel informou que suas tropas mataram dois atiradores palestinos do movimento islâmico Hamas nesta terça-feira perto da cidade de Rafah, ao sul da Faixa de Gaza. O incidente ocorreu depois que uma fonte do Hamas afirmou que uma ala do grupo armado assumiu a responsabilidade por um ataque bomba suicida que matou uma mulher ao sul de Israel na segunda-feira. Foi o primeiro ataque desse tipo dentro de Israel atribuído ao grupo desde 2004. "As tropas localizaram dois homens suspeitos se aproximando e os identificaram atirando", afirmou um porta-voz do Exército. Tropas israelenses frequentemente realizam ataques na faixa de Gaza para caçar militantes. O Hamas tomou controle da faixa de Gaza em junho depois de vencer forças da Fatah leiais ao presidente palestino Mahmoud Abbas. (Reportagem de Nidal al-Mughrabi)