Tropas turcas invadem o norte do Iraque

Tropas turcas atravessaram a fronteira com o norte do Iraque em uma operação contra rebeldes curdos que estariam refugiados na região, segundo o Exército da Turquia. Os militares turcos, que mantém milhares de tropas na fronteira entre os dois países, disseram que os soldados enviados ao Iraque "retornariam o mais rápido possível assim que o objetivo da missão for cumprido". O Exército dos Estados Unidos disse acreditar que a operação turca seja de duração limitada. Um porta-voz militar americano disse que a Turquia prometeu fazer o possível para evitar "danos colaterais envolvendo civis inocentes ou a infraestrutura curda". Segundo militares turcos, a operação foi precedida de bombardeios aéreos e terrestres. Esta é a segunda operação realizada no norte do Iraque por forças turcas desde que o Parlamento em Ancara autorizou ações militares no país vizinho, em outubro de 2007. O Exército não revelou quantos soldados teriam sido enviados ao Iraque. Mas informações não confirmadas do canal de TV turco NTV disseram que 10 mil homens teriam cruzado a fronteira. Segundo correspondentes da BBC na Turquia, a ação causou certa surpresa por causa das condições pouco propícias na região montanhosa, que está coberta de neve, e porque não houve ataques recentes do grupo rebelde curdo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK)PKK na Turquia. Mais de 30 mil pessoas morreram desde que o PKK deu início à luta armada pela criação de um Estado independente curdo no sudeste da Turquia em 1984. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.