Tropas ucranianas em cidade portuária se preparam para ataque 'liderado por russos'

Separatistas pró-Rússia e tropas ucranianas usaram escavadeiras para cavar trincheiras neste domingo ao longo da nova frente de batalha, um trecho de 40km da rodovia costeira no Mar de Azov, com a batalha se aproximando de uma cidade de meio milhão de habitantes.

Soldados apoiados por moradores locais, e usando maquinário de escavação doado por empresas locais, estavam cavando plataformas para artilharia e trincheiras para a infantaria.

Alexandra, uma funcionária dos Correios, com uma pequena fita amarela e azul representando a Ucrânia presa no seu vestido, disse que estava pronta a se juntar à luta contra um possível ataque dos russos e dos rebeldes.

"Temos orgulho de ser dessa cidade e estamos prontos para defendê-la contra os invasores. Vamos cavar trincheiras. Vamos jogar bombas de gasolina neles, os invasores", disse ela. "Mas acredito que nosso exército e batalhões (de voluntários) vão nos proteger."

Depois de semanas em que as forças do governo partiram para a ofensiva e os rebeldes, em grande parte, recuaram para as cidades de Donetsk e Luhansk, a tropas pró-Moscou abriram uma nova frente de batalha na costa, na semana passada, tomando a cidade de Novoazovsk.

Kiev, Washington e a União Europeia dizem que o novo avanço é resultado do envio pela Rússia de centenas de soldados e armamento pesado para resgatar os rebeldes do que teria sido um colapso. Moscou nega a alegação.

O trecho da rodovia que liga Mariupol, uma cidade de quase meio milhão de habitantes, a Novoazovsk estava, na maior parte do tempo, tranquila neste domingo, embora os dois lados tenham patrulhas móveis realizando incursões no território um do outro.

A apenas cerca de 3,2 km de distância de Novoazovsk, separatistas da auto-denominada República Popular de Donetsk (RPD) foram vistos usando uma escavadeira para cavar trincheiras e estabelecer posições defensivas semelhantes.