Troteio na Baixada Fluminense deixa seis feridos Seis pessoas foram baleadas durante um tiroteio na Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no fim da noite dessa quarta-feira, 26. Entre os feridos estão dois PMs e quatro pessoas que estavam em dois ônibus que passavam pelo local no momento do confronto.