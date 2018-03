Tubarão fica preso em rede de pesca em Recife Um tubarão do tipo martelo foi capturado, no final da noite de sexta-feira, na praia de Boa Viagem, zona sul do Recife. O peixe, com 2,47 metros e aproximadamente 180 quilos, ficou preso a uma rede de pesca, instalada a 20 metros da faixa de areia. De acordo com informações dos pescadores responsáveis pela captura, a rede havia sido armada no final da tarde com o objetivo de pegar pequenos peixes, comuns na região. Segundo Felipe da Silva, 27, que participou da captura, o tubarão ainda saiu vivo da água. "O bicho era muito pesado. Eu e mais quatro homens puxamos a rede até conseguir tirar ele da água", afirmou o rapaz em entrevista a uma rádio local. Após a captura, que durou aproximadamente três horas, o animal foi levado para o bairro de Brasília Teimosa, onde há uma colônia de pescadores, e vendido em peças aos moradores neste sábado. A região onde o peixe foi capturado faz parte do perímetro onde estão instalados alguns dos principais e mais caros hotéis da cidade.