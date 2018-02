Tucano que coordenou área jurídica da campanha de Aécio pede auditoria de eleição

Sampaio disse que tomou a decisão depois de pensar muito e negou que a medida fosse uma contestação ao resultado da eleição, em que a presidente Dilma Rousseff foi reeleita pela margem mais estreita desde a redemocratização, cerca de 3,5 milhões de votos.

O parlamentar disse que seu pedido visa afastar os rumores que, segundo ele, têm crescido nas redes sociais de que teria havido fraude na eleição.

"Amigos, pensei muito e achei que era meu dever entrar com uma ação no TSE pedindo uma auditoria no sistema de votação, apuração e contagem dos votos desta última eleição. Foi o que fiz agora no final da tarde", escreveu Sampaio em sua conta no Facebook.

"Esclareço que minha ação nada tem a ver com pedido de recontagem ou questionamento do resultado! É, repito, um pedido de auditoria no sistema, com o acompanhamento do TSE e de técnicos indicados pelos partidos, para evitar que esse sentimento de que houve fraude continue a ser alimentado nas redes sociais, sem que alguém tome uma atitude para esclarecer os fatos."

Aécio e Dilma protagonizaram uma das mais agressivas campanhas eleitorais da história, com uma enxurrada de ações na Justiça Eleitoral de lado a lado, e que culminou no mais apertado resultado desde a redemocratização.

Foi a quarta derrota seguida de um candidato do PSDB para um presidenciável do PT.

(Reportagem de Eduardo Simões)