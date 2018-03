Tuchinha queria comandar de Aracaju o tráfico no Rio O diretor da Divisão anti-seqüestro do Rio, delegado Fernando Morais, disse que a prisão do traficante Francisco Testas Monteiro, o Tuchinha, chefe do tráfico de drogas no Morro da Mangueira, foi "um marco para a polícia". Segundo Morais, Tuchinha planejava comandar o tráfico no Morro da Mangueira a partir de uma base em Aracaju, que seria um braço do Comando Vermelho. "Ele manteve contatos com diversas pessoas do crime para isso, mas conseguimos abortar seus projetos", afirmou. O traficante será levado no começo da tarde para o Rio Janeiro. Tuchinha estava morando em Aracaju desde o dia 8 de fevereiro junto com a mulher Ana Cláudia Carvalho e a filha pequena, mas antes passou por São Paulo e Bahia. Ele já estava providenciando a compra de uma residência na capital sergipana. Segundo o delegado, o traficante também tem fortes ligações com o Fernandinho Beira Mar. Durante o carnaval, Tuchinha, que foi um dos compositores do samba-enredo deste ano da Mangueira, estava no Rio de Janeiro. Ele foi preso esta manhã por policiais da Divisão Anti-Sequestro (DAS) e da Polícia Federal, numa chácara no bairro Aruana, zona sul de Aracaju. Na chácara em Aracaju, os policiais apreenderam dois veículos de luxo.