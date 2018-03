Tucuruvi desfila viagem pela imaginação infantil São Paulo, 01/03/2014 - A história de um menino que sonha em se tornar carnavalesco. Com o enredo "Uma fantástica viagem pela imaginação infantil", a Acadêmicos do Tucuruvi vai explorar o universo infantil com os aspectos lúdicos, os sonhos e os medos das crianças.