Tucuruvi volta a ser criança no desfile no Anhembi

A Acadêmicos do Tucuruvi trouxe para a avenida a história de um menino que sonha em se tornar carnavalesco. Com o enredo "Uma fantástica viagem pela imaginação infantil", a agremiação explorar o universo infantil com os aspectos lúdicos, os sonhos e os medos das crianças.

A primeira dama da cidade de São Paulo, Ana Estela Haddad, desfilou pela Tucuruvi. Ana Estela topou participar do desfile ao ser convidada pela escola pois "se encantou com o tema". Ela desfilou no chão, logo após a comissão ds frente. No carro abre-alas, a escola apresentou um carrossel, castelos e fadas.

A Tucuruvi também concluiu o desfile no tempo regulamentar. O Carnaval 2014 de São Paulo foi aberto pela Leandro de Itaquera, seguida de Rosas de Ouro, X-9 Paulistana, Dragões da Real e, há pouco, Acadêmicos do Tucuruvi.