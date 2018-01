TUDO GRÁTIS GAME | WARZONE 2100 WEB | http://tinyurl.com/ warzone2100 DETALHES | Game de estratégia militar em tempo real que teve seu código aberto em 2004 e foi melhorado cooperativamente pela comunidade de programadores. Desenvolva um exército e domine o inimigo, roubando sua tecnologia. O jogo é controlado com o mouse GAME | BLIP AND BLOP: BALLS OF STEEL WEB | http://tinyurl.com/ blipandblop DETALHES | Game de tiro tão sanguinolento quanto divertido, em que você precisa aniquilar bichos fofinhos como os Smurfs, Lemmings, Snorkels e outras anomalias meigas e açucaradas.O game, no melhor estilo do clássico Contra, pode ser jogado por duas pessoas ao mesmo tempo