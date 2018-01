Tufão nas Filipinas faz mais de meio milhão de pessoas fugirem de casa

Mais de meio milhão de pessoas já fugiram para abrigos antes da chegada do tufão Hagupit, que uma agência da ONU disse que foi um dos maiores evacuações em tempo de paz do mundo.

Com a chegada da tempestade, a eletricidade foi cortada na maior parte do ilha central filipina de Samar e nas proximidades da província de Leyte, incluindo Tacloban City, considerado o marco zero do devastador supertufão Haiyan no ano passado.

"O vento é muito forte, parece que está girando", disse Mabel Evardone, funcionário da cidade costeira de Sulat em Samar Oriental, à rádio local. "As águas subiram agora."

Não havia nenhuma menção sobre casos fatais.

O Hagupit foi classificado como tempestade de categoria 3, dois pontos abaixo do "super tufão", mas ainda assim poderia desencadear uma enorme destruição com chuvas torrenciais e tempestades potencialmente desastrosa picos de até 4,5 metros, disse o serviço meteorológico.

O centro do tufão estava a 55 km da cidade de Dolores, Eastern Samar.

Com ventos de até 175 quilômetros por hora e rajadas de até 210 quilômetros por hora, a tempestade ganhou velocidade enquanto se movia ao norte noroeste a 16 quilômetros por hora.

"O impacto do Ruby será severo", disse o secretário do Interior, Manuel Roxas, a uma rádio do governo, referindo-se ao nome local para Tufão Hagupit.

A Philippine Airlines e a Cebu Pacific cancelaram cerca de 100 voos para as regiões central e sul do país. Mais de 616 mil moradores de aldeias e áreas propensas a deslizamentos fugiram para escolas, centros cívicos, câmaras municipais, ginásios e igrejas, disse a agência nacional de desastres.

O tufão não deve atingir a capital Manila, onde vivem cerca de 12 milhões de pessoas, disse a agência.

"Tufão Hagupit está provocando uma das maiores evacuações que já vimos em tempos de paz", disse Denis McClean, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, em Genebra.

O Haiyan, um dos tufões mais fortes da história do país, deixou mais de 7 mil mortos ou desaparecidos e mais de 4 milhões de desabrigados ou com casas danificadas. Cerca de 25 mil pessoas ainda vivem em tendas e abrigos.

((Tradução Redação São Paulo; + 55 11 5644-7712))

REUTERS AAP