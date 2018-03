Túmulo acima do de Marilyn Monroe deverá ser leiloado

Uma viúva americana está leiloando o túmulo atualmente ocupado por seu marido, localizado acima do túmulo da atriz Marilyn Monroe, informou o jornal Los Angeles Times.

"Passe a eternidade diretamente acima de Marilyn Monroe", diz o anúncio colocado no eBay por Elsie Poncher, de Beverly Hills.

O túmulo foi leiloado com a oferta mínima de US$ 500 mil (cerca de R$ 925 mil), e chegou a US$ 700 mil (cerca de R$ 1.295 mi) no domingo.

Poncher afirmou que vai retirar os restos do marido para "abrir espaço para um novo morador" no cemitério exclusivo de Westwood Village, em Los Angeles.

A viúva explicou ao jornal que espera ganhar o suficiente para pagar o resto da hipoteca de sua mansão de US$ 1,6 milhão, em Beverly Hills.

"Não posso ser mais honesta do que isso", disse ela. "Quero deixá-la liberada para os meus filhos."

No cemitério foram enterradas várias celebridades, entre elas Dean Martin, Roy Orbinson, Truman Capote, e mais recentemente, Farrah Fawcett.

Em 1992, o magnata da Playboy Hugh Hefner comprou a cripta ao lado da de Marilyn Mondroe.

Mas Poncher está vendendo a chance de reservar "um lugar na eternidade" diretamente acima do sex symbol de Hollywood, afirmando ao LA Times que seu próprio marido foi enterrado com a cabeça virada para baixo, como desejava.

Richard Poncher, que morreu 23 anos atrás aos 81 anos de idade, teria sido um empresário bem sucedido que trabalhou duro, gastou bastante, e conheceu "todos os gângsters" de Los Angeles.

A viúva disse que o marido comprou dois túmulos de Joe DiMaggio durante o divórcio entre a lenda do beisebol e a atriz, em 1954.

Monroe morreu seis anos depois, aos 36 anos de idade.

A viúva afirmou que os restos de seu marido serão retirados de um dos túmulos e colocados na cripta destinada a ela, e que ela mesma será cremada, quando chegar a hora. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.