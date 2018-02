Tumulto é controlado mas presos mantêm reféns no PR O tumulto organizado pelos presos na Cadeia Pública de Telêmaco Borba, na região central do Paraná, foi controlado após 20 horas de rebelião, segundo informações da polícia. Porém, os detentos ainda mantinham outros dois presos reféns por volta das 8h45 de hoje. De acordo com a polícia, a negociação que foi interrompida na madrugada ainda não foi reiniciada.