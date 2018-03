Tumulto em carnaval de Saquarema-RJ deixa dois mortos Duas pessoas morreram, entre elas um policial militar, e nove ficaram feridas num tumulto na noite de ontem na Praia da Vila, em Saquarema, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo o canal Globo News, cerca de 5 mil foliões participavam do carnaval na cidade quando houve uma briga e troca de tiros. De acordo com a Polícia Militar (PM), os disparos teriam sido feitos por ocupantes de um carro. As vítimas foram socorridas no Hospital Nossa Senhora de Nazareth. O caso foi registrado na 124ª Delegacia de Polícia, de Saquarema.