Tumulto em shopping de BH assusta frequentadores Frequentadores do Shopping Del Rey, no bairro Caiçara, na região noroeste de Belo Horizonte, levaram um susto quando um grupo de jovens promoveu uma correria e um arrastão no local. Durante a confusão, ocorrida na noite de sábado, 19, a Polícia Militar (PM) prendeu um homem e apreendeu um adolescente e encontrou com eles uma mochila com material explosivo.