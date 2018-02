Tumulto marca reconstituição do caso Joaquim Muita confusão marcou a reconstituição do caso Joaquim nesta sexta-feira, 22, à tarde, em Ribeirão Preto (SP). Apesar de todo o esquema de segurança montado com antecedência pela polícia, com o apoio do setor de trânsito da prefeitura de Ribeirão Preto, houve tumulto em várias ocasiões e tentativas de agressão ao padrasto do menino Joaquim Ponte Marques, Guilherme Longo, suspeito da morte na madrugada do dia 5.