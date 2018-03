Tumulto no metrô de SP terminou com 5 feridos Nessa segunda-feira, 10, o barulho da batida de um carrinho de feira nas escadas rolantes da Estação Santo Amaro, da Linha 5-Lilás do Metrô, na zona sul de São Paulo, provocou o quinto tumulto em plataformas neste ano. Passageiros acharam que o barulho era de tiros e, assustados, tentaram fugir dos corredores superlotados. Cinco pessoas precisaram de atendimento médico após a correria, que ocorreu às 19h, segundo o Metrô. Os usuários foram atendidos na própria estação e nenhum deles teve ferimentos graves.