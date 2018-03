Túnel Ayrton Senna II, em SP, será interditado esta noite A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar o Túnel Ayrton Senna II, no sentido centro, entre 23h30 de hoje 5h de amanhã. O fluxo de veículos pela via na zona sul da capital será interrompido para a realização de serviços de manutenção do sistema de iluminação e limpeza. Segundo a CET, que vai acompanhar a interdição e orientar os motoristas, os veículos deverão seguir pelas avenidas Antônio Joaquim de Moura Andrade e República do Líbano, sentido Ibirapuera, Rua Manoel da Nóbrega, Avenida Pedro Alvares Cabral, sentido Vila Mariana, e Rua Sena Madureira ou Avenida Professor Ascendino Reis, retomando o trajeto original.