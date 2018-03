Turbulência deixa 26 feridos em voo do Rio a Houston Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas, quatro delas gravemente, quando um avião da Continental Airlines enfrentou turbulência durante um voo que saiu do Rio de Janeiro com destino a Houston, no Estado norte-americano do Texas, informou o Corpo de Bombeiros de Miami-Dade. A aeronave fazia o voo 128 da Continental e viajava com 168 pessoas a bordo no momento da turbulência. Depois do incidente, o avião foi desviado para Miami, na Flórida, onde os feridos foram socorridos, disse Marc Henderson, um funcionário do aeroporto.