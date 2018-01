Turbulência global afeta eletrônicos no Brasil

A disparada do dólar já começa a paralisar a produção e as vendas da indústria de aparelhos eletroeletrônicos. No Pólo Industrial da Zona Franca de Manaus (AM), a Elgin, que produz eletroeletrônicos, já comunicou o Sindicato dos Metalúrgicos que darão férias coletivas. De acordo com o secretário do sindicato, João Brando, não é só a Elgin que pretende agir dessa maneira. "Todas as grandes fabricantes de eletroeletrônicos – LG, Samsung, Sony, Semp Toshiba e Philips – já sinalizaram para a diretoria do sindicato que darão férias coletivas. Elas só ficaram de confirmar a decisão na sexta-feira", afirma Brandão. Leia a reportagem completa no caderno Economia&Negócios desta quinta que trás uma matéria especial sobre a turbulência global, além de respostas para as principais dúvidas dos pessoas, como por exemplo: Devo antecipar as compras de Natal? Más notícias em meio à maré positiva que vinha assolando o comércio de eletrônicos no Brasil. 2008 era o ano do notebook. A venda de computadores portáteis cresceu mais de 150% no Brasil de 2007 para 2008. De acordo com o relatório divulgado em maio pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), no primeiro trimestre deste ano foram vendidos 664 mil laptops. O número representa um crescimento de 165% em relação ao mesmo período de 2007. E a previsão do relatório é que, até o fim do ano, os notebooks conquistarão 32,4% do mercado de PCs. Leia mais no Link: O aniversário do estouro da bolha da internet