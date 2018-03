Turismo no carnaval movimenta R$ 41,5 milhões em SP O número de turistas e os gastos diários aumentaram no carnaval da cidade de São Paulo deste ano, gerando uma movimentação financeira de R$ 41,5 milhões. Na comparação com o ano passado, quando o movimento de capital pela atividade turística foi de cerca de R$ 30 milhões, o incremento ultrapassou os 35%. O dado é da pesquisa "Perfil do Turista no Sambódromo de São Paulo", coordenada pela São Paulo Turismo (SPTuris). O estudo apurou um aumento de 26% no número de turistas em relação ao ano passado, tanto nacionais quanto internacionais, o que aponta para um total de 29,9 mil pessoas. Do total de turistas, 20,79% eram estrangeiros, a maior parte vinda da Europa, seguida pelos países da América do Sul e depois pelos Estados Unidos. Entre os turistas brasileiros, dominaram os das cidades do interior de São Paulo, dos Estados das regiões Sul e Nordeste do País, além de Minas Gerais e Distrito Federal. De acordo com a SPTuris, aumentou o total de turistas que vivenciaram o carnaval de São Paulo pela primeira vez - 39,19% em 2008 contra 33,14% em 2007. A média de permanência dos visitantes que vieram à capital para o carnaval de 2008 foi de sete dias, a mesma verificada no ano passado. Na avaliação dos turistas, os itens mais bem classificados sobre a cidade de São Paulo foram os atrativos culturais e as opções de compras, seguidos pelos meios de hospedagem.