Turista alemão é baleado na favela da Rocinha Um turista alemão foi baleado na tarde de hoje, na favela da Rocinha, na zona sul do Rio. Socorrido por moradores, ele foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde passou por cirurgia. O alemão sofreu lesão no tórax e no fígado e seu estado de saúde é considerado grave.