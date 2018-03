Turista é esfaqueado no calçadão de Copacabana Um turista dinamarquês ficou ferido na manhã de hoje após uma tentativa de assalto na avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio. Claes Christian Agerup, de 66 anos, foi esfaqueado no braço esquerdo após reagir à tentativa de assalto. Ele estava em um quiosque, tomando água de coco. Claes foi levado para o Hospital Miguel Couto e passa bem. Segundo informações da Polícia Militar, ninguém foi preso. O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat).