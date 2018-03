Turista que foi baleado recebe alta e vai ao Redentor Baleado na favela da Rocinha no dia 31 de maio, o turista alemão Daniel Benjamin Frank, de 25 anos, teve alta na tarde de ontem, terça-feira, 11, e foi direto conhecer o Cristo Redentor. Acabou virando celebridade. Sem saberem de quem se tratava, muitos turistas que também tinham subido o Corcovado pediram para fazer fotos com o alemão, alguns achando que era um astro do futebol, no Brasil para a Copa das Confederações. A visita de Daniel ao cartão postal da cidade foi organizada pelo governo do Estado, teve escolta policial e uma equipe médica do Corpo de Bombeiros.