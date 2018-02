Turista russo é assassinado a tiros em Maricá, no Rio Um turista russo de 17 anos foi achado morto a tiros, na manhã deste sábado (28), às margens do Canal da Costa, no município de Maricá, na Região das Baixadas Litorâneas do Estado do Rio. Danshin Sergey Petrovich era estudante e passava férias no Brasil com mais quatro amigos e um professor. O grupo chegou ao País na última quinta-feira (28).