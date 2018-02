Turistas enfrentam até 5 horas de trânsito na Tamoios Os turistas que escolheram passar o feriado do Dia da Proclamação da República no litoral norte de São Paulo enfrentaram desde a tarde desta quinta-feira, 14, até cinco horas de trânsito somente na Rodovia dos Tamoios (SP-55), principal via de acesso à região, por causa das obras de duplicação. Uma viagem entre a capital paulista e São Sebastião era feita em até sete horas. Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba esperam, juntas, 255 mil turistas durante o período.