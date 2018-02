Turistas lotam praias da Baixada Santista

Depois do estresse da estrada, quando muita gente levou mais de cinco horas para chegar às praias, na sexta-feira, os turistas voltaram a lotar as praias da região, desde as primeiras horas da manhã de ontem, 16, aproveitando muito bem o feriado prolongado. A temperatura, bem mais amena, em torno de 24 graus por volta das 10 horas, era um convite para deixar as crianças bem à vontade na beira da água, como fazia a dona de casa Josefa Cardoso, que veio de Diadema, trazendo os três filhos, com idades entre 2 e 8 anos.

"O mar está calmo, mas é preciso ficar de olho neles, para não avançarem no mar e também para não se perderem na multidão", afirmava, lembrando que na noite de ontem mesmo pretendia voltar pra casa, a fim de se livrar dos congestionamentos que deverão ser registrados, a partir da tarde deste domingo, mesmo com a Operação Subida, a ser desencadeada pela Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

Nos quiosques instalados ao longo da orla, os permissionários reforçavam seus estoques de comida e bebida, animados com a frequência de turistas. "O santista já traz seu lanchinho, mas o pessoal que vem de fora não economiza, consumindo tudo o que nós vendemos", declarava animado um dos garçons do Romildo Lanches, localizado na praia da Aparecida, nas proximidades do Canal 6, em Santos.

Bem pertinho do Romildo, um local que já vive cheio, fora da temporada e dos fins de semana, era o quiosque do Zé do Coco, onde havia filas para a compra de coco gelado, vendido a R$ 3,00 a unidade.(Zuleide de Barros)