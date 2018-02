Turnê de João Gilberto é cancelada por produtores

Os produtores da turnê do cantor João Gilberto, OCP Comunicação e Maurício Pessoa Produções, anunciaram ontem o cancelamento definitivo da turnê que o músico faria pelo Brasil. A turnê tinha sido anunciada em junho, no momento em que o artista completava 80 anos, e iria a Salvador, São Paulo, Rio, Porto Alegre e Brasília.

"Os produtores foram surpreendidos pelas informações sobre a transferência da turnê para 2012 veiculadas na mídia, antes mesmo de serem comunicados pelo cantor ou seus representantes", informou nota das empresas. "Com esse novo cenário de impossibilidade de comparecimento do cantor aos shows, já remarcados e confirmados em comum acordo com seus representantes, os produtores do projeto João Gilberto 80 Anos - Uma vida Bossa Nova decidiram suspender a realização da turnê".

As empresas alegam "constantes incertezas geradas" com anúncios e cancelamentos como motivo para o fim da turnê. Os produtores dizem que "todas as pessoas que compraram ingressos serão devidamente ressarcidas pelos teatros/locais de compras".