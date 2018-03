Turquia diz ter matado 41 curdos em ação no Iraque

O Exército da Turquia anunciou nesta segunda-feira que matou 41 rebeldes curdos em mais um dia de ofensiva no norte do Iraque. Em uma mensagem postada no site do Exército, as forças turcas dizem ter atacado 30 abrigos dos rebeldes ligados ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo), destruindo armas e equipamentos. Os militares também afirmaram que dois de seus soldados foram mortos nos combates. De acordo com a contagem turca, pelo menos 153 rebeldes curdos morreram desde o início da atual ofensiva no norte do Iraque, na última quinta-feira. Uma agência de notícias curda afirma, no entanto, que os rebeldes continuam resistindo, provocando "pesadas baixas" no adversário e forçando o Exército turco a recuar em algumas regiões. A Turquia alega que o Iraque não está reprimindo a atuação do PKK no lado iraquiano da fronteira comum, que seria um esconderijo para os rebeldes. O governo do Iraque pediu à Turquia que retire suas forças do território iraquiano. Os Estados Unidos, por sua vez, solicitaram que a campanha militar turca no Iraque seja a mais breve possível. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.