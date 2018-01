Turquia se diz profundamente decepcionado com comentários do Papa Francisco A Turquia afirmou neste domingo que está "profundamente decepcionado" com a afirmação de mais cedo do Papa Francisco que chamou os assassinatos em massa de 1915, na Armênia, de "o primeiro genocídio do século 20", acrescentando que os comentários do Papa haviam causado um "problema de confiança".