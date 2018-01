TV AUTOMÓVEIS TABLET NOVOS O QUE ESPERAR DA CES HARD WARES SMART PHONE

O filé da CES é sempre as TVs. O que se verá por lá são telas ainda maiores e com resoluções também mais definidas. Os grandes nomes serão LG e Samsung, mas a Westinghouse deve chamar a atenção com sua Ultra HDTV de 110 polegadas

O ano que passou foi certamente um dos grandes para os tablets, com a chegada de modelos bons e mais baratos do que os anteriores. Na CES, são esperados ainda mais modelos, com mais resolução e processadores mais fortes

Óculos, um controle remoto gerenciado por voz, sensores de movimentos e todo tipo de bugiganga conectada devem surgir como protótipo na CES, como um relógio digital com tela de toque e aplicativos que conversa com seu smartphone e ainda pausa a música do aparelho de som

Aparelhos com telas flexíveis, que trocaram o vidro pelo plástico, serão reapresentados em versões melhoradas. Também são esperadas aplicações como pagamentos por celular e comunicação do telefone com outros objetos