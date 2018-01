TV Câmara fará testes com sinal digital A TV Câmara foi autorizada hoje pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a fazer testes de transmissão de sinais de TV digital. Segundo nota divulgada pela agência, é a primeira autorização para esse tipo de transmissão. O sinal experimental da TV Câmara utilizando a tecnologia digital será testado na próxima semana. A idéia é fazer uma exposição da nova tecnologia, na terça-feira, durante seminário promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir o tema. A autorização, segundo a Anatel, foi publicada hoje no Diário Oficial da União e tem validade de dois meses. O governo pretende anunciar até o fim do mês o padrão que será adotado no País, que será escolhido entre as tecnologias japonesa, européia e americana.