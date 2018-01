TV da Índia terá concurso para ''cantores de banheiro''

Os indianos que costumam cantar no banheiro pensando que ninguém os ouve poderão agora mostrar seu talento para todo o país em um novo reality show. Os juízes do programa Bathroom Singer ("Cantor de Banheiro" em tradução livre) vão avaliar a habilidade dos participantes que poderão levar um prêmio de 2,5 milhões de rúpias (cerca de R$ 115 mil). O programa vai ao ar no final de agosto e milhares de aspirantes a cantor já fizeram inscrições. O chefe de marketing e conteúdo do canal que vai exibir o programa, Shailesh Kapoor, disse à BBC que o programa tem uma proposta leve e divertida, parecido com Bollywood - o estilo cinematográfico mais popular da Índia, que mistura música e dança. "Bollywood é intrínseco a toda a nossa programação no canal, então, quando a companhia de produção lançou a idéia, parecia ter todos os ingredientes que nós procurávamos. Decidimos ir em frente", disse Kapoor. Kapoor acrescentou que o objetivo não é apenas encontrar um bom cantor de banheiro. Eles também estão procurando por personagens interessantes que possam animar o programa. "Definitivamente vamos precisar de cantores decentes e até bons, pois não se pode manter um reality show com cantores ruins. Entretanto, mais do que cantores, estamos procurando por pessoas com personalidades que possam adicionar cor e variedade. Eles vão se conectar com as multidões", disse. Os testes para encontrar os participantes da primeira temporada vão começar na última semana de julho nas cidades de Mumbai, Calcutá, Nova Déli e Ahmedabad. As pessoas podem se inscrever com um telefonema - em que terão que gravar uma música - ou apenas indo ao local dos testes. Os selecionados vão participar do programa semanal, que vai durar 18 semanas. Inicialmente os participantes terão permissão para cantar uma música de sua escolha. Em uma fase mais avançada do programa, eles terão que cantar apenas músicas de filmes de Bollywood. O show terá um apresentador, um júri com dois integrantes e vários cenários. As linhas telefônicas foram abertas na semana passada e, segundo Kapoor, o canal já recebeu 2,5 mil ligações por dia. "Acredito que o que está a nosso favor é que não temos limite máximo de idade para os participantes. O único limite é de idade mínima, mais de 18 anos segundo a lei", disse. "Já recebemos um telefonema de homem de 75 anos que quer participar do programa." Os canais indianos já estão tomados pelos reality shows como Big Brother e Ídolos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.