TV da Philips traz efeito tridimensional

Com a TV digital prestes a virar realidade no Brasil, uma nova tecnologia surge para tomar o título de ‘televisão do futuro’: a TV3D. O televisor de alta definição que produz imagens em três dimensões - sem a necessidade de usar óculos especiais - foi apresentando nesta quinta-feira no País pela multinacional holandesa Philips. A novidade será vendida a clientes corporativos a partir de setembro e deve chegar às lojas em dois anos e meio, segundo os executivos da empresa. "A TV em três dimensões é o novo passo da alta definição em televisores", diz o diretor de tecnologia da Philips Brasil, Walter Duran. Batizada de WoWvx, a tecnologia funciona com a geração de duas imagens na tela de cristal líquido, uma colorida e outra em preto e branco. "Os tons de preto, branco e cinza dão a informação sobre a profundidade de cada frame que forma o filme", explica Duran. Exibidas por meio de uma lente especial sobre o monitor, as duas imagens sobrepostas criam o efeito tridimensional aos olhos do espectador. A expectativa da companhia é que, inicialmente, o produto seja utilizado por empresas em ações de marketing, demonstração em pontos de venda e eventos. Isso porque, para chegar ao resultado tridimensional, o conteúdo exibido no televisor também precisa usar a tecnologia 3D da Philips. Além da criação de materiais especiais, como jogos, videogames e apresentações de produtos, a tecnologia também permite visualizar imagens geradas em tempo real. Nesses casos, a informação de profundidade é obtida por meio de um software. Já para a transmissão da programação normal de TV, as emissoras precisarão criar produtos (programas) compatíveis. Na Europa, segundo Duran, o uso da tecnologia 3D em um novo padrão de transmissão já é discutido. Não há, no entanto, previsão de quando isso vá ocorrer por aqui. "No mínimo, essa discussão será tão lenta quanto foi a do sistema digital." Filmes e outros vídeos feitos originalmente com a nova tecnologia ou adaptados à ela serão a opção para quem quiser conferir a novidade dentro do prazo prometido pela empresa. O modelo comercializado no Brasil, de 42 polegadas, vai custar cerca de 25 mil euros.