TV digital admitirá aumento na quantidade canais ativos A tecnologia digital permitirá uma ampliação no número de canais de televisão, uma vez que o sinal digital ocupa menos espaço que o analógico. Assim, onde cabe, atualmente, um canal de freqüência, com a TV digital, será possível transmitir, simultaneamente, quatro programações diferentes. Isso ocorrerá, de fato, somente com os canais usados pelas TVs públicas, como Radiobrás e TVs Cultura e Educativa. As emissoras comerciais - como as Redes Globo, Bandeirantes e Record e Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) - informaram que pretendem operar em alta definição. Esse sistema permite recepção de imagens cristalinas, com qualidade superior à de um DVD e som estéreo, desde que o televisor também seja digital, mas ocupa todo o espaço do canal. Para as emissoras, não é interessante dividir a programação em quatro canais diferentes por uma questão financeira, uma vez que elas pulverizariam as verbas publicitárias. Polêmica A questão da multiprogramação foi um dos pontos mais polêmicos que antecederam a escolha do padrão japonês de TV digital para ser adotado no Brasil. As emissoras queriam que ficasse explícita no decreto que trouxe as regras para TV digital brasileira a opção pela alta definição. De outro lado, estavam as entidades de defesa pela democratização das comunicações, que defendiam a multiprogramação para dar espaço maior à produção de conteúdo regional, por exemplo. O governo, então, optou por deixar a escolha a cargo das emissoras, atendendo aos dois lados. Para multiplicar os canais, os sinais terão de ser transmitidos em definição padrão, com qualidade inferior à da alta definição, mas ainda bastante superior à do sinal analógico, podendo ser comparada à de um DVD.