TV digital aumentará para 80 milhões as TVs no País A transição dos sinais analógicos para as transmissões digitais aumentará a base instalada de Tvs no país, que deverá saltar de 65 milhões de aparelhos, atualmente, para 80 milhões, segundo afirmou o ministro das Comunicações, Hélio Costa. "A TV digital é muito mais do que uma imagem bonita e um som perfeito. É interatividade, você vai conversar com a TV através do controle remoto. A TV digital é uma extraordinária ferramenta de educação, intercâmbio e de interação com a sociedade". O ministro disse ainda que a expectativa é que depois de três anos de implantada a TV digital no país o sistema facilite também o acesso à internet nas residências. "É o caminho para fazer a recepção da internet no Brasil de forma mais palatável".