TV digital: BNDES prepara crédito para semicondutores O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está preparando linhas de financiamento para a implantação da TV digital no Brasil, segundo o presidente da instituição, Guido Mantega. O BNDES já estuda a concessão de empréstimos para um projeto de investimento de US$ 300 milhões na instalação de uma indústria de semicondutores com tecnologia 100% brasileira, que não está atrelada ao processo de escolha do padrão de TV digital. Atualmente, o investimento nesse setor é uma das contrapartidas exigidas pelo governo brasileiro para a definição do sistema. A disputa envolve os padrões europeu, americano e japonês. Segundo Mantega, o projeto da fábrica de semicondutores está sob a coordenação do empresário Wolfgang Sauer, co-fundador da Companhia Brasileira de Semicondutores e ex-presidente da Autolatina (extinta parceria da Ford com a Volkswagen no Brasil). Envolveria também a montagem de escritórios de design house, dedicados a projetar os programas de informática que serão implantados nos semicondutores. A tecnologia a ser aplicada foi desenvolvida por engenheiros brasileiros, disse o presidente do BNDES. De acordo com o anúncio feito no ano passado pela CBS, a fábrica seria instalada em Minas Gerais, com início de operação para 2007. Apesar de o BNDES não estar envolvido na discussão interna do governo sobre o padrão de TV digital para o País, o banco se antecipou e está preparando suas linhas para atender à demanda por financiamentos na área.