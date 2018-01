TV digital: Brasil deve adiar escolha e negociar contrapartidas O governo já tem condições de escolher a tecnologia a ser adotada na TV digital no País, mas vale a pena adiar a decisão por um ou dois meses, enquanto se negociam contrapartidas. Essa é a opinião do vice-presidente de Novos Negócios da Samsung, Benjamin Sicsú. Secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento no governo Fernando Henrique, ele é um dos mais ativos participantes, pelo setor privado, das discussões sobre qual tecnologia utilizar no Brasil. A Samsung patrocinou um conjunto de estudos técnicos encomendados pelo governo às universidades. Para a empresa coreana, o importante é que haja uma decisão, qualquer que seja ela. A principal contrapartida em negociação no momento é a instalação de uma fábrica de semicondutores no Brasil. O governo quer que os japoneses (que lideram a disputa) ou europeus (que correm por fora) se comprometam a fazer o investimento. Para a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, isso transformou-se numa condição básica. Ela acredita que, a partir dessa fábrica de produtos de alta tecnologia, o parque produtivo nacional dará um salto tecnológico. Sicsú acha que o novo investimento é razão suficiente para o governo adiar sua decisão por algumas semanas. Ele não acredita, porém, que o investimento será na casa de US$ 1 bilhão, como vem sendo comentado nos bastidores. Sicsú explicou que investimentos desse vulto são para produzir componentes em grandes quantidades, para serem utilizados em fábricas no mundo inteiro. O mais provável é que o Brasil receba uma fábrica menor, tecnicamente chamada de "discreta", que produza chips em menor escala e maior variedade. Tanto europeus quanto japoneses são fortes fornecedores desse tipo de chip no mercado internacional. O vice-presidente da Samsung acha que o governo deve levar dois fatores em consideração ao escolher a tecnologia da TV digital. A primeira é a interatividade. No Brasil, diferente do que ocorre na Europa, Estados Unidos e Japão, a TV digital será a porta de entrada para parte da população ter acesso à Internet. A outra é qual dos padrões funcionará melhor com a tecnologia de compressão de sinais chamada Mpeg. Atualmente, todas as tecnologias disponíveis operam com Mpeg 2. Está para entrar em operação o Mpeg 4. "É preciso saber qual funcionará melhor com o Mpeg 4", disse.