TV digital começa seis meses após decreto "O sistema de TV digital deverá começar a funcionar seis meses depois da edição do decreto presidencial que vai regulá-lo, em uma ou duas capitais do país. E a transição do sistema analógico para o digital, em todo o país, deverá demorar dez anos", informou ontem, dia 21, o presidente da Associação Brasileira de Radiodifusores (Abra), João Carlos Saad, após reunião com os ministros Hélio Costa, das Comunicações, e Dilma Rousseff, da Casa Civil. Segundo Saad, que é diretor-presidente da Rede Bandeirantes, outros encontros com as empresas do setor ainda deverão ocorrer, para discutir as questões técnicas e comerciais. "A opção pela TV digital já é uma decisão de governo e o que falta é alinhavar um entrosamento entre as emissoras de rádio, televisão e a indústria", acrescentou. O presidente da Abra lembrou que os Estados Unidos fixaram prazo de dez anos e não conseguiram cumprir, pois há usuários que preferem os aparelhos antigos: "O governo americano resolveu doar para esse segmento os aparatos de conversão, o que não será feito indefinidamente. Vai chegar um tempo em que esse público não vai mais receber o sinal". Saad disse ainda que no período de transição as transmissões no Brasil deverão ocorrer nos dois sistemas, analógico e digital. E destacou que a produção de moduladores, conversores, transmissores e semicondutores para a tecnologia digital elevará a oferta de empregos na indústria.