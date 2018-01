TV digital: comissário europeu pede que escolha seja técnica Depois de afirmar que o Brasil ficaria isolado caso adotasse o padrão japonês de TV digital em detrimento do europeu, o comissário de Comércio da União Européia, Peter Mandelson, pediu que a decisão final do País sobre o tema siga critérios técnicos. "Espero que os ministros não tomem partido nessa decisão", afirmou Mandelson numa clara alusão à pressão das principais redes de televisão brasileira pela escolha do padrão japonês. Mandelson, que visitou ontem a região de Ribeirão Preto (SP), fez uma rápida propaganda do sistema europeu e afirmou que "é de interesse do Brasil ter a opção pelo padrão que dá maiores possibilidades de empregos, um maior potencial tecnológico, um menor custo para o cidadão e uma opção de melhores investimentos", afirmou.