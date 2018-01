TV digital da China vai movimentar US$ 62,5 bilhões em 2015 O mercado de TV Digital na China deverá movimentar US$ 62,5 bilhões em 2015, contra os US$ 5 bilhões do ano passado. De acordo com a China Digital TV Industry Association, os serviços digitais contarão com 230 milhões de assinantes até o fim de 2010, com uma expansão média anual de 70%. O governo chinês, avesso ao pagamento de royalties aos Estados Unidos, Europa e Japão, anunciou no dia 30 de agosto que adotará o padrão GB 20600 - 2006, obrigatório a partir de primeiro de agosto de 2007. "Os fabricantes de televisores e de decodificadores aguardaram ansiosamente este anúncio", afirmou ao Diário do Povo o engenheiro Hong Chengshao. Os sinais digitais estão sendo transmitidos experimentalmente em cidades como Pequim, Qingdao, Shanghai e Guangdong. Os serviços, de acordo com a Agência de Notícias Xinhua, contam atualmente com 650 mil assinantes, contra os 115 milhões de assinantes de TV a Cabo. O subdiretor da Administração Estatal de Radiodifusão, Cinema e Televisão, Zhang Haitao, no entanto, adiantou que os 900 milhões de camponeses chineses não terão acesso num futuro imediato aos sinais digitais. Além disso, mais de 50 milhões de chineses permaneciam sem acesso à televisão em 2005, apesar dos US$ 430 milhões investidos em projetos voltados à ampliação das transmissões de Rádio e TV nas áreas mais remotas do país.