TV digital dará mais audiência a novelas e séries

Assim que a TV digital chegar ao Brasil, em dezembro, os índices de audiência dos programas serão afetados de forma significativa. Um novo aparelho do Ibope deve levar em conta, além da emissora sintonizada, o sistema de autoprogramação (quando o telespectador escolhe o que assistir e em que hora assistir a determinado programa). As primeiras análises mostram que o público de telejornais deve cair, e o de novelas aumentar. Veja também: Conversor de TV digital custará mais de R$ 100, diz Kiçula TV Digital terá recursos para pesquisa e desenvolvimento Maioria dos consumidores querem unir TV e internet Está em fase de testes hoje no Ibope o aparelho DIB 6, que mede audiência em mídias digitais, como televisão, internet, celular e rádio. Ele substituirá o DIB 4, atualmente utilizado para aferir os pontos de cada programa. Segundo uma pesquisa divulgada pela SKY em junho sobre os hábitos de usuários de DVR (gravador de vídeo digital), 41% dos assinantes preferem utilizar a autoprogramação e não acompanhar os programas na ordem que a emissora transmite. Como os telejornais ficam "velhos" mais rápido que séries ou novelas, é previsível que a audiência a programas jornalísticos caia. A pesquisa leva em conta um nicho muito específico de usuários, mas a lógica é que o recurso de autoprogramação mude a forma de o telespectador lidar com a TV no Brasil. "Por criar uma alternativa para o telespectador, a TV digital deve registrar aumentos e quedas de audiência. É natural", afirma a diretora comercial do Ibope Mídia, Dora Câmara.