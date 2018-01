TV digital é pauta de encontros entre Lula e líderes europeus Líderes europeus vão aproveitar a realização da Cúpula América Latina/União Européia/Caribe para conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a escolha do padrão da televisão digital no Brasil. O padrão ainda não foi definido, mas supostamente haveria uma tendência para a escolha do padrão japonês. O presidente Lula iniciou nesta manhã, uma intensa agenda de trabalho no evento,na capital austríaca que inclui também encontros bilaterais com a primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, o primeiro ministro britânico Tony Blair. Fontes européias afirmaram que outros chefes de estados europeus, como o primeiro ministro da França, Jaques Chirac, tentarão vender o padrão de TV digital europeu ao governo brasileiro.