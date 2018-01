TV Digital é tema de discussão na ABI A implantação do Sistema Brasileiro de TV Digital é tema do debate que a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e outras entidades promovem hoje, dia 5, a partir das 16h30, na sede da ABI, no Rio de Janeiro. Os trabalhos serão abertos pelo ministro da Cultura, Gilberto Gil, tendo como expositores e debatedores a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), representantes da Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abert) e os presidentes do Instituto de Estudos e Projetos em Comunicação e Cultura (Indecs), Gustavo Gindre, e da agência de projetos de Comunicação Oboré, Sérgio Gomes da Silva. Também participam do evento o presidente e vice da ABI, Maurício Azêdo e Audálio Dantas, respectivamente. À noite, no Teatro Sesc Ginástico, Gil comparece ao lançamento do Fórum Cultural Mundial, evento que será realizado de 24 a 30 de novembro, no Rio, e de 1º a 3 de dezembro, em Salvador. Ainda no Rio, o ministro da Cultura cumpre outros compromissos. No fim da manhã, por exemplo, inaugura os novos espaços da reserva técnica do Museu Nacional de Belas Artes e lança a segunda edição da revista Musas do Departamento de Museus. Depois, já na sede do BNDES, participa do anúncio de patrocínio ao Museu do Rio São Francisco.