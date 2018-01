TV digital em São Paulo começa em 2007 As emissoras de televisão da cidade de São Paulo deverão começar a transmitir os sinais de TV digital no primeiro semestre do próximo ano. A previsão é do presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Daniel Slaviero, que esteve reunido com o ministro das Comunicações, Hélio Costa. A idéia do Ministério é distribuir os novos canais digitais para as geradoras de televisão da capital paulista até o fim do ano. Segundo a proposta de cronograma de distribuição de canais apresentada por Costa na semana passada, as geradoras de São Paulo seriam as primeiras a receber os canais digitas e teriam até o fim do próximo mês para apresentar seus pedidos. Em uma segunda etapa, em outubro de 2007, seria a vez das geradoras de televisão das demais capitais fazerem seus pedidos. Cada emissora terá de apresentar ao Ministério um projeto técnico para a instalação dos transmissores e o início da operação comercial. "O prazo é muito adequado", avaliou Slaviero, referindo-se ao caso de São Paulo. O cronograma definitivo, segundo o presidente da Abert, deve ser divulgado nas próximas semanas. Mas ele disse que, no encontro com o ministro, não entrou em detalhes sobre o assunto. Para ser publicado, o cronograma tem de ter a aprovação do Comitê de Desenvolvimento da TV Digital, formado por nove ministros. Slavieiro conversou também sobre a implantação no Brasil do rádio digital. "Nós vamos pedir que o Ministério autorize as emissoras que querem, e que já estejam preparadas, para que operem em sistema digital", afirmou. Preparação Quinze emissoras de rádio já estão fazendo testes com sistema americano de rádio digital In-Band On-Channel (I-BOC) e duas emissoras estão testando o sistema europeu Digital Radio Mondiale (DRM). Diferentemente da TV Digital, no caso do rádio, segundo ele, não há necessidade de um plano de distribuição de canais. "O pleito da radiodifusão é que nós operemos (os sistemas) analógico e digital dentro da mesma freqüência atual", afirmou. No fim de junho o governo brasileiro optou pelo padrão japonês de TV digital, depois de meses de estudo em que avaliou também as tecnologias européia e americana. No caso do rádio, ainda não há uma definição do padrão a ser adotado, mas as emissoras preferem o sistema americano. Segundo Slaviero, se o governo escolher outro padrão, as emissoras fazem a migração.