TV digital em São Paulo só deve começar no final do ano A transmissão comercial da TV digital na cidade de São Paulo deverá ter início só no final do próximo ano. O atraso do Ministério das Comunicações na divulgação do cronograma de distribuição de canais digitais levou as emissoras de televisão a refazerem a estimativa anterior, que previa iniciar a operação digital já no primeiro semestre de 2007. "O plano das emissoras é conseqüência da regulamentação do governo", disse o presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abert), Daniel Pimentel Slaviero, após debate sobre o papel do rádio na comunicação social, promovido pelo Conselho de Comunicação Social do Senado. Segundo Slaviero, haverá mudança na previsão também para outras cidades. Ele disse que as emissoras de TV do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba poderão começar a transmitir em sinal digital no fim de 2008, mas, nas demais capitais, à exceção de São Paulo, o início deverá ficar mesmo para 2009. De acordo com o decreto presidencial que instituiu o Sistema Brasileiro de TV Digital, o ministério deveria ter divulgado no fim de setembro o cronograma de distribuição dos canais. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, anunciou na semana passada que o cronograma sairá ainda nesta semana. Essas datas são necessárias para que as emissoras apresentem seus planos de implantação do novo sistema. "Mais importante que a velocidade é fazer bem feito", disse o presidente da Abert, reforçando que isso é necessário para que a implantação seja consistente. Nesta semana, técnicos do governo discutirão com uma delegação de cerca de 20 representantes do governo e da indústria do Japão as características tecnológicas do modelo de TV digital que será adotado no País com base no padrão japonês. Na comitiva, que chega nesta terça a Brasília, estarão representantes da indústria e do governo japonês. Os encontros serão no Itamaraty, amanhã e quarta-feira.