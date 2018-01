TV digital: escolha faz Europa cancelar investimentos "A decisão nos desapontou", afirmou João Pacheco, embaixador da União Européia no Brasil, referindo-se ao decreto assinado mês passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para adotar o padrão japonês de TV digital no País. "Foi uma pena, porque limita os planos das empresas européias no Brasil." Ele destacou que já existem investimentos grandes no País de empresas como a Siemens, Philips e Nokia, que seriam ampliados se a tecnologia da Europa fosse escolhida. Os europeus prometiam R$ 100 milhões anuais de investimento local em pesquisa e desenvolvimento e US$ 26 bilhões em exportações a partir do Brasil, num período de 10 anos. "A Nokia não vai fabricar celulares que recebem o sinal de TV no sistema japonês, porque não existe escala que justifique", explicou Pacheco. "A tecnologia será usada somente no Brasil e no Japão." Ele negou, no entanto, prejuízo à relação entre Brasil e Europa em outros setores.