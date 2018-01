TV digital está cada vez mais móvel

Que tal assistir a seu programa de TV favorito na fila do banco, no ônibus, na rua, enfim onde der vontade? Depois do lançamento da TV digital em São Paulo, que rolou em dezembro e não empolgou por causa dos preços altos dos conversores, começa a surgir nas prateleiras um novo atrativo para tentar convencer o telespectador a aderir ao sistema digital: a mobilidade. No fim do mês, já será possível assistir à novela pelo celular – e sem gastar com o tráfego de dados da operadora. O primeiro modelo de telefone que recebe o sinal de TV digital móvel no Brasil será lançado pela Toshiba. A Samsung promete um aparelho semelhante para breve, mas não divulga uma data específica. Se preferir uma tela maior (mas ainda portátil), que tal um minitelevisor de LCD com 3,5 polegadas que, além de sintonizar as emissoras, grava a programação, toca MP3 e tem rádio? Três aparelhos do tipo estarão nas lojas em a partir do fim do mês, prometem os fabricantes TeleSystem, Gradiente e Toshiba. O seu notebook também pode virar um televisor. Lançado timidamente em dezembro, o receptor USB para TV digital já está sendo vendido por seis fabricantes. Na Rua Santa Ifigênia, meca dos eletrônicos na capital paulista, caixas e mais caixas dos dispositivos estão à disposição nos minishoppings. Todos esses novos aparelhos, do celular à miniTV, recebem as imagens pelo sinal de TV digital móvel. Globo, Record, SBT, Band, RedeTV! e Gazeta já transmitem no formato em São Paulo. "Mesmo em movimento, é possível receber imagens estáveis. O sinal é mais robusto", explica um dos responsáveis por desenvolver o sistema de transmissão da TV digital brasileira, Gunnar Bedicks, do Mackenzie. Justamente por essa estabilidade, para os fabricantes a mobilidade é "a" novidade da TV digital. "Mesmo sem alta definição, as pessoas conseguem assistir à novela pela transmissão analógica em casa", diz o gerente de Produtos da Gradiente, Anderson Canno. "Já para ter mobilidade, só no sistema digital." Segundo o diretor de Mobilidade da Toshiba, Jairo Siwek, em alguns anos todos os celulares, mesmo os mais baratos, sintonizarão a TV. "A mobilidade modificará os hábitos do telespectador, que verá programas quando quiser, onde estiver." Certo, mas tudo tem um preço. O celular custará cerca de R$ 1.200. E as miniTVs, pelo menos R$ 800. Por isso, tem gente fazendo gambiarras. No Orkut, circulam discussões de gamers que importaram receptores digitais japoneses por R$ 200 para ver TV no console portátil PSP. Funciona? Nesta edição, o Link explica essa história e adianta o que vem por aí: testamos celular, minitelevisores e receptores USB. E embarcamos em um "busão" na hora do rush para apresentar a TV móvel aos ilustres passageiros. O que eles acharam? Não mude de canal.