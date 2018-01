TV digital: executivo avisa que padrão sai até 30 de maio O presidente da fabricante de televisores Cineral, Abdo Hadad, disse ontem, após a reunião com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que a previsão é de que governo anuncie o padrão de TV digital que será implantado no Brasil até o dia 30 de maio. Hadad participou, juntamente com outros representantes da indústria nacional de televisores e de eletroeletrônicos, de uma reunião no Palácio do Planalto com a ministra Dilma e o ministro das Comunicações, Hélio Costa. No encontro, foram tratados assuntos técnicos e medidas que serão tomadas para a atuação conjunta dos diversos setores para quando a TV digital for implantada no País. A indústria previu que, em seis meses, os novos televisores poderão estar no mercado.